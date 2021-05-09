Москва, , 12:48 — REGNUM Возрождение неонацизма неприемлемо для России. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя слова Владимира Путина про «сборища недобитых карателей».

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«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов», — сказал Песков.

Он напомнил об украинской националистической организации «Галичина», «которая в Киеве маршировала совсем недавно»: «Поэтому эти проявления вполне очевидны».

Ранее в ходе речи на параде Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире появляются «сборища недобитых карателей», а также наблюдаются попытки переписать историю.