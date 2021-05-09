Самара, , 12:50 — REGNUM 94 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 62 579 случаев заражения этой инфекцией. При этом, за минувшие сутки была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 1615 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 59 747 человек, в том числе 81 человек победил эту инфекцию в минувшие 24 часа.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 8 мая в регионе за сутки вывили 94 носителя коронавируса.