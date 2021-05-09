Минск, , 12:50 — REGNUM Цветы к монументу Победы в Минске возложил в честь 76-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне президент Белоруссии Александр Лукашенко. Трансляцию церемонии возложения 9 мая ведут государственные телеканалы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Также в церемонии приняли участие представители структур государственного управления, общественных объединений, дипломатического корпуса, ветеранов и духовенства.

Кроме того, все присутствующие на церемонии почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания. После церемонии возложения Лукашенко пообщался с ветеранами и главами дипломатических миссий, который приняли участие в праздничных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления связи с 76-й годовщиной победы Советского Союза над нацистской Германией направил президенту России Владимиру Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко.