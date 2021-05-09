Москва, , 12:43 — REGNUM Конечно, со временем отношение людей к празднику 9 Мая меняется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн («Единая Россия»):

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Потому что для нового поколения это уже очень далеко и нет такого ощущения близости, которое было для моего поколения и тем более, для поколения моих родителей. Но несмотря на это, чувство сопричастности к Победе и к войне все равно остается у большинства наших людей, в том числе и у молодого поколения.

Да, это ощущение, повторюсь — отлично от нашего ощущения и сегодня, к сожалению, все меньше и меньше остается в живых наших ветеранов — реальных участников войны.

Но, тем не менее, понимание того, что война коснулась каждой семье на территории бывшего Советского Союза и России живёт в подавляющем большинстве наших людей».