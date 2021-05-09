Москва, , 12:43 — REGNUM Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 9 мая опубликовал поздравление с Днём Победы.

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"С праздником! С Днём Великой Победы!» — написал он на своей странице «ВКонтакте».

В публикации он прикрепил фото и видео, снятые на Красной площади Москвы во время парада Победы. На кадрах мимо главной трибуны проходят пешие расчёты, военная техника, а в небе летят самолёты.

Отметим, что публикация менее чем за час набрала свыше тысячи отметок «понравилось».