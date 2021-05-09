Москва, , 12:42 — REGNUM Парад Победы в Москве, как и сам День Победы, является огромным праздником. Об этом РИА Новости заявил российский актёр Владимир Машков, посетивший мероприятие в центре столицы.

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«Это огромный праздник. Это невероятные изменения чувств», — сказал Машков.

По его словам, к чувству Победы добавляется «ещё дополнительное, очень жгучее чувство — благодарности, признания тем людям, которые позволили нам жить».