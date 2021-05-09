Пенза, , 12:57 — REGNUM В Пензенской области, согласно предписаний Роспотребнадзора, в этом году основные мероприятия в честь Дня Победы проходят в онлайн-формате. Ряд очных торжеств осуществляют с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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Традиционно 9 мая в часовне Михаила Архангела на проспекте Победы в Пензе провели благодарственный молебен о всех воинах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Затем к Монументу воинской и трудовой славы были возложены цветы и венки. У мемориала провели смену почетного караула и состоялся парад штандартов фронтов войны 1941−1945 годов. Прозвучала информация о пензенцах, проявивших мужество и героизм на полях сражений, погибших, защищая Родину.

Участники церемонии во главе с врио губернатора Олегом Мельниченко почтили память погибших предков минутой молчания.

ИА REGNUM ранее сообщало, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 9 мая обратился к жителям и поздравил их с Днём Победы. Он выразил искреннюю признательность и благодарность славным ветеранам и всем, кто самоотверженным трудом в тылу отстоял независимость Родины, подарил жизнь и свободу будущим поколениям.

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