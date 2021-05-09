Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 79 случае заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 мая, в Ульяновской области официально подтверждено 54 179 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки выявлено 79 носителей коронавируса.

Число жертв коронавируса стало больше: за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь пациентов. Всего в регионе умерли 1243 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса и действия ограничительных мер парад Победы в Ульяновске прошёл без зрителей и транслировался в онлайн-режиме. Так же без зрителей вечером состоится праздничный салют.