Москва, , 12:46 — REGNUM По итогам января — марта 2021 года на российском авторынке был перепродан 6661 мотоцикл — на 33% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В прошлом квартале больше всего байков было перепродано в Москве. На российскую столицу пришлось почти четверть (24%) вторичного рынка этой техники. В общей же сложности в Москве был куплен 951 подержанный байк.

На втором месте находится Московская область. Здесь на вторичном рынке был куплен 631 мотоцикл. Тройку регионального рейтинга замыкает Краснодарский край (601 ед.).

Далее по списку идут: Санкт-Петербург (456 ед.) и Ростовская область (238 ед.). Стоит также отметить, что чаще всего в России в указанный период перепродавали байки японских компаний: Honda (1446 ед.), Yamaha (1045 ед.) и Suzuki (661 ед.).

Напомним, с 2015 по 2019 гг. на вторичном рынке мотоциклов в России продажи росли, а в 2020 году произошло падение реализации подержанных байков на 2%.

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