Ижевск, , 12:39 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе торжественного парада, посвящённого Дню Победы, приветствовал участников праздничного шествия, ветеранов и жителей республики.

Пресс-служба правительства Удмуртии

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Он напомнил, что около 400 тыс. уроженцев республики сражались на фронтах Великой Отечественной. Удмуртия приняла на своей территории около 50 промышленных предприятий из оккупированных республик Советского Союза — Украины и Белоруссии, — а также из Московской и Ленинградской областей, с Урала и из Сибири.

В годы войны в республике велась главная стройка — железная дорога Ижевск-Балезино протяженностью около 150 км. Новая линия стала кратчайшим путем между северным Уралом и районами Казанской железной дороги, Поволжья и Юга.

«Мы преклоняемся перед поколением победителей. Они сделали для нашей страны столько, что это не измерить и не оплатить. Они спасли жизнь миллионов будущих поколений, восстановили города и села из послевоенных руин, добились грандиозных преобразований», — подчеркнул Бречалов.

«Мы обещаем хранить историю вашей воинской доблести и приумножать славу России новыми мирными свершениями», — заключил глава республики. Всем жителям и гостям республики Бречалов пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба, заботы и внимания близких.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Ижевске начались с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы в сквере Победы. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания.

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