Тула, , 12:37 — REGNUM Военный парад к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся на площади Ленина в Туле 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Военный парад к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Перед началом военного парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.

«Этот день наполняет нас самыми высокими чувствами, отзывается пронзительной скорбью и гордостью. И сколько бы лет ни прошло, Победа навсегда в наших сердцах как вершина человеческого достоинства и беззаветной преданности Отчизне, как символ торжества справедливости и самой жизни. День Победы обращает нас к долгой, многотрудной дороге наших родных и близких. Наших отважных фронтовиков, самоотверженных тружеников тыла», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что Тула стала одним из рубежей, где советский народ выстоял против врага. В декабре 2021 года отмечается 80 лет героической обороны Тулы — одной из решающих битв, в которой определялась судьба Москвы. В тяжелейшем для страны 1941 году туляки наряду с отрядами НКВД и милиции, частями регулярной армии встали на защиту своего города. В кратчайшие сроки из добровольцев был сформирован легендарный Тульский рабочий полк.

«Свой вклад в борьбу с врагом вносили люди всех профессий и возрастов. Туляки выстояли под обстрелами артиллерии и налётами авиации, дали бой захватчикам, которые до этого не знали поражений», — подчеркнул глава региона.

«Наш высший долг — передавать из поколения в поколение историю Великой Отечественной войны, судьбы и подвиги военных лет. Это у нас в крови: всегда защищать то, что дорого нам и свято, созидать во благо Отчизны», — сказал Алексей Дюмин.

В память о защитниках Родины была объявлена минута молчания.

Военным парадом командовал заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Дмитрий Завгородний. Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Евгений Тонких.

Военный парад к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

Открыла парад сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы, а также военнослужащие в военной форме времен Великой Отечественной войны со штандартами фронтов, принимавших участие в параде Победы 1945-го года и рота почетного караула. Торжественным маршем по площади прошли воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В военном параде приняли парадные расчеты Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, воспитанники 4-го курса Тульского суворовского военного училища, кадеты Первомайской кадетской школы, воспитанники Кадетского центра Юридического полицейского колледжа, юнармейцы.

Военный парад к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «СПЛАВ». Также в колонне техники прошли и новейшие образцы военной техники — боевые машины десанта второго поколения, БТР-Д с противотанковыми установками «Фагот» и зенитными установками «Игла», самоходные артиллерийские установки 2С9 «НОНА», автомобили специального назначения «Рфсь», бронетранспортер БТР-82А, установки «Град». На площадь вышли образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы — подвижной разведывательный пункт ПРП-5 на гусеничной ходовой базе БМП-3, боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80, подвижной разведывательный пункт ПРП-5 на базе БТР-82А. В колонне прошли машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 на базе БТР-80. Впервые зрители увидели модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег», созданным конструкторами КБП.

Военный парад к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

В парадной колонне оборонных предприятий Тульской области прошли боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СА» разработки КБП, созданного на базе двухзвенного гусеничного транспортера «Витязь» специально для использования в условиях Арктики. Сегодня он эффективно решает задачи по охране северных рубежей нашей Родины. Замкнули колонну военной техники машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер — М». В небе над Тулой пролетели вертолеты Западного военного округа — боевые машины МИ-24 и МИ-8. Также туляки могли видеть пролет авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали пять тысяч зрителей.