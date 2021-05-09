Сеул, , 12:37 — REGNUM С 10 мая в Южной Корее начнётся запись на вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей в возрасте 65−69 лет, а с 13 мая — лиц в возрасте 60−64 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, запись продлится до 3 июня. Известно, что вакцинация людей в возрасте 65−69 лет начнётся 27 мая, а лиц в возрасте 60−64 лет — с 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 9 мая в Южной Корее получили первую дозу вакцины 3 674 682 человека. Уровень вакцинации в стране составил 7,2%.

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Напомним, что к концу первого полугодия правительство Южной Корее намерено вакцинировать 13 млн человек, а к сентябрю — сформировать коллективный иммунитет, вакцинировав 36 млн человек.