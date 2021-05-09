Москва, , 12:34 — REGNUM Совместные усилия государства и церкви необходимы для защиты исторической правды, сохранения памяти о Великой Отечественной войне. На это указал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владимиру Путину с Днём Победы, сообщает 9 мая пресс-служба Московской патриархии.

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Патриарх Кирилл отметил, что Русская православная церковь бережно хранит молитвенную память о павших воинах. Её просветительские проекты направлены на увековечение подвига предков и воспитание подрастающего поколения в уважении к своей истории.

Сегодня предпринимаются настойчивые попытки исказить события Второй мировой войны в угоду сиюминутным политическим обстоятельствам, добавил предстоятель РПЦ. В такой ситуации «особенно важны активные совместные усилия государства, религиозных объединений и всех здоровых сил общества во имя защиты исторической правды, сохранения национальной культурной памяти и свидетельства о непреходящих духовно-нравственных ценностях».

Патриарх Кирилл поздравил с Днём Победы и мэра Москвы Сергея Собянина. Он выразил убеждённость в том, что «соработничество церкви, органов государственной власти и всех здоровых сил общества» будет и впредь помогать сплочению российского народа и сохранению исторического и культурного наследия РФ.