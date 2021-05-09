Тараз, Казахстан, 9 мая 2021, 12:33 — REGNUM «Экипаж Победы» с участием казахстанских артистов проехал по центральным улицам Тараза, сообщили 9 мая в пресс-службе акимата (администрации) Джамбульской области Казахстана.
Для горожан прозвучали песни военных лет. Отмечается, что артисты исполняли песни в движущемся транспорте, поэтому удалось избежать скопления людей. Артисты также прочли стихи поэта Жамбыла Жабаева и отрывки из дневника писателя Бауыржана Момышулы.
Отметим, в Джамбульской области Казахстана проживают 35 ветеранов Великой Отечественной войны. Власти региона оказали единовременную материальную помощь в размере 1 млн тенге ($2347).