Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Американская компания SpaceX установила рекорд по количеству использований первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Рекорд был установлен 9 мая при очередном запуске спутников группировки Starlink. После старта первая ступень носителя успешно совершила посадку на плавучую платформу.

«Впервые ракета-носитель Falcon достигнет двузначного числа полетов», — сообщил глава SpaceX перед стартом.

Впервые первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 была возвращена после запуска в декабре 2015 года. Первый запуск ракеты с использовавшейся ранее первой ступенью был произведён в марте 2017 года.

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