Луганск, , 12:32 — REGNUM Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, прошел на Театральной площади в центре Луганска. Об этом 9 мая сообщает Луганский информационный центр.

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Переда началом парада на луганскую Театральную площадь торжественно вынесли знамя Победы и флаг Луганской Народной Республики (ЛНР). Парад принимал Верховный главнокомандующий ДНР и глава республики Леонид Пасечник, командовал парадом начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Также уточняется, что в параде принимали участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. При этом в составе пешей колонны прошли 23 расчета, 13 из которых — расчеты народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке начался военный парад в честь 76-й годовщины Победы СССР над нацистской Германией.