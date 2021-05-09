Арлингтоне, США, , 12:30 — REGNUM Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что ждал более тяжёлого поединка против британца Билли Джо Сондерса, чем оказалось на самом деле. Об этом 9 мая сообщает DAZN.

По словам Альварес, он прогрессирует от боя к бою, а поединок оказался легче, чем он ожидал.

«Думаю, что я сломал ему лицо в области щеки. Я знал, что он не продолжит поединок», — сказал Альварес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Альварес победил британца Сондерса техническим нокаутом в восьмом раунде и объединил три титула чемпиона мира.

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