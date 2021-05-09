Киев, , 12:27 — REGNUM Сегодня, 9 мая, в Киеве украинские политики, российские дипломаты и местные жители несут цветы к памятнику Герою Советского Союза Николаю Ватутину.

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Так, участие в возложении цветов к памятнику генералу Николаю Ватутину приняли почти 20 сотрудников российского посольства в столице Украины.

«Временный поверенный в делах Российской Федерации на Украине Александр Петрович Лукашик и сотрудники посольства возложили цветы к памятнику генералу Николаю Федоровичу Ватутину в Киеве по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в дипмисии.

https://www.facebook.com/RusEmbassyUkraine/photos/pcb.4122653511128502/4122653004461886

Также цветы к монументу возложили организаторы акции «Бессмертный полк» в Киеве, лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Юрия Боко, а также депутаты от этой партии.

«Мы чтим наших настоящих героев, — сказала одна из организаторов мероприятия Елена Бережная. — И начинаем отмечать День 9 мая возле памятника освободителя нашего города-героя Киева, легендарного полководца Ватутина. Здесь находится его могила и его памятник, и мы всегда приходим сюда и кланяемся настоящему герою».

Напомним, Николай Федорович Ватутин (1901−1944) — советский генерал армии, посмертно Герой Советского Союза. Погиб после ранения в перестрелке с карателями из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти в 2014 году в Киеве украинских националистов, неонацисты, прославляющие пособников нацизма Степана Бандеру и Романа Шухевича, получили практически неограниченную свободу. Так называемые «украинские патриоты» регулярно устраивают акты вандализма по отношению к объектам культурного наследия. Исключением не стали памятник

Ватутину. Ранее его неоднократно обливали краской. В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались его снести, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись «Враг».

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