Калуга, , 12:40 — REGNUM В Калуге 8 мая, несмотря на непогоду, около 500 горожан собрались возле Вечного огня на площади Победы. Участники акции составили из принесенных с собой зажженных свечей цифры 7 и 6 — в честь 76-й годовщины Победы. Минутой молчания горожане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу.

В Калуге состоялась акция «Свеча Памяти»/ Kaluga-gov.ru

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Участники акции в 21:30 собрались в сквере Мира. Затем колонной с зажжёнными свечами они прошли до Площади Победы, где у Могилы Неизвестного солдата оставили огни памяти.

Акция «Свеча Памяти» состоялась в Калуге в 10 раз. Это дань уважения и памяти горожан, погибшим за Родину. Акция призвана сохранить память и уважение к героическому прошлому России, укреплению исторической преемственности. В 2020 году традиционное мероприятие «Свеча Памяти», из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн формате.

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