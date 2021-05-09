Самара, , 12:32 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в регионе продолжаются памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. По завершению военного Парада глава региона Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

«За возложением цветов и венков в знак признательности тем, кто защищал Родину на фронте, ковал оружие Победы в тылу, последовало исполнение гимна Российской Федерации и десятикратный ружейный залп. Завершилась церемония прохождением взвода Почетного караула и музыкантов духового военного оркестра», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прошли мини-концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.