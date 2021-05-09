Арлингтоне, США, , 12:25 — REGNUM Мексиканский боксёр Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 9 мая в Арлингтоне (штат Техас, США).

Благодаря этой победе Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»). Кроме того, он завоевал пояс чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Таким образом, Альварес сумел объединить три титула чемпиона мира.

Теперь на счету 30-летнего Альвареса 56 побед (38 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

31-летний Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах (14 нокаутом) и не сумел в третий раз защитить пояс WBO, которым владел с мая 2019 года.