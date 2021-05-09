Тбилиси, , 12:26 — REGNUM Руководство Европы показало, что для них важно, чтобы в Грузии была стабильность, демократия и прогресс. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 мая на своей странице в соцсети Facebook по случаю Дня Европы.

Отметила, что этот день празднуют и в Грузии, так как Тбилиси взял курс на евроинтеграцию. Также Зурабишвили поблагодарила страны Европы за оказанную помощь.

«Путь в Европу нелегкий и непростой, но мы, большинство жителей Грузии, знаем, что это настоящий путь вперед. В этот день я поздравляю всех наших европейских партнеров, наших европейских друзей, наших граждан, проживающих в Европе», — сказала в видеообращении грузинский президент.

Стоит отметить, что разрешении политического кризиса, разразившегося в Грузии в 2020 году, принимали активное участие европейские политики. В 2021 году председатель Европейского совета Шарль Мишель дважды прилетал в Тбилиси, чтобы курировать переговоры между властями Грузии и оппозицией.

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