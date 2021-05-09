Токио, , 12:23 — REGNUM Новый кроссовер BR-V в модельной линейке компании Honda будет стоять на ступень выше кроссовера HR-V. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Новинка предназначена для Азиатско-Тихоокеанского региона. На данный момент известно, что сзади BR-V получит фонари со светодиодной начинкой. Также автопроизводитель оснастит новую модель фирменной решёткой радиатора и зауженной головной оптикой.

В движение кроссовер будет приводить 1,5-литровый атмосферный двигатель производительностью 118 или 120 «лошадей» в зависимости от версии. Крутящий момент от мотора передаётся на передние колёса через вариатор или механическую коробку передач.

В России модель BR-V продаваться не будет.

Ранее компания Honda вывела на рынок России модернизированный байк Gold Wing Tour с 1833-кубовым шестицилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. Рестайлинговый мотоцикл оснащён семипозиционной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями третьего поколения.

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