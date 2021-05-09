Анкара, , 12:21 — REGNUM Европейский союз без поддержки Турции не сможет сохранить свою мощь, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности в вопросе механизма принятия решений, — говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном канцелярией президента Турции. — Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь».

Турция вопреки политике двойных стандартов и преградам сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели, которая заключается во вступлении в ЕС, заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию прекратить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока её власти не изменят часть статей конституции. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.