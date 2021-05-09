Минск, , 12:17 — REGNUM Белоруссия сохранит память о Великой Отечественной войне, чествуя свои символы и отвергая символику коллаборационистов. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 9 мая на площади Победы в городе-герое Минске.

В 11.00 на площади Победы в городе-герое Минске состоялась торжественная церемония венков к монументу. На площади Победы находится несколько тысяч человек, включая представителей дипломатического корпуса зарубежья.

Зачитывая речь, Лукашенко прервался, предложив почтить минутой молчания всех тех, «кто спас человечество от порабощения и истребления», кто «в далеком 45-м прошлого века принёс свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны — Советского Союза». Он подчеркнул: «Это была эпохальная битва за жизнь на земле».

«Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Это на руках фашистов, полицаев и других коллаборантов кровь тысяч и тысяч, миллионов невинных жертв: женщин, стариков и детей», — сказал он.

Лукашенко отметил также, что сегодня «нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами».

Он заявил также: «Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас — наследников тех, которые не пришли с войны! Подоплёка их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают всё, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне».

Лукашенко провёл параллели с современностью, указал на «суверенитет и независимость» постсоветской республики» и сообщил, что умерших за Великую Победу «один немой вопрос — выстоим мы или нет?». «Выстоим», — ответил на этот вопрос Лукашенко.