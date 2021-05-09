Самара, 9 мая 2021, 12:18 — REGNUM Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа в Самарской области поздравили фронтовиков с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Сообщается, что военнослужащие организовали мини-концерты для 95-летней Бондаревой Олимпиады Алексеевны, 90-летнего Чертовских Ивана Петровича, 97-летнего Лобачёва Сергея Савельевича, 93-летней Ведениной Анны Лукьяновны и семьи фронтовиков Абдуловых Фаризы Мерсияфовны и Рафхата Рахимжановича.
«Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии», — сообщает пресс-служба ведомства.