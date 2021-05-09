Мадрид, , 12:16 — REGNUM Испанский писатель Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, являющийся лауреатом премии Мигеля де Сервантеса в 2012 году, скончался в возрасте 94 лет. Об этом 9 мая сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

При этом причина смерти писателя не уточняется.

Отметим, Хосе Мануэль Кабальеро Бональд родился 11 ноября 1926 года в городе Херес де ла Фронтера (автономное сообщество Андалусия) и является писателем «поколения пятидесятых годов», которые стали известными после гражданской войны в Испании.

В число написанных им произведений входят «Мертвые часы» (Las Horas Muertas, 1959), «Естественный отбор» (Seleccion Natural, 1983), «Двойная жизнь» (Doble Vida, 1989) и многие др. Он удостоен несколькими различными национальными и международными премиями.