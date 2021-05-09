Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 12:12 — REGNUM В Актюбинске суд оправдал бухгалтера, которая подозревалась в краже 1,15 млн тенге ($2,7 тыс.), из-за потери вещественных доказательств, пишет местная газета «Диапазон».

Следователи потеряли кассовую книгу, в результате суд не смог исследовать доказательства преступления. Сама обвиняемая не признала вину. По её словам, она уволилась из-за разногласий с директором. Обвиняемая сказала, что наличные деньги получил новый бухгалтер.

По факту пропажи вещественного доказательства было проведено служебное расследование. Суд обратил внимание на грубейшие нарушения, допущенные следствием.

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