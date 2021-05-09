Ижевск, , 12:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 9 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 179 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — четверо детей в возрасте до 14 лет и 10 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 52 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 29 991 человек. 423 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2765 человек. Из этого числа 2401 житель республики находится в удовлетворительно состоянии, 315 человека — в состоянии средней степени тяжести, 49 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 7 мая прививку от коронавируса сделали 95 412 человек. Второй компонент препарата получили 63 457 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.