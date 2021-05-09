Сан-Хосе, США, , 12:10 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Кристиан Дворак. Ещё по шайбе забросили Ян Еник, Конор Гарланд и Фил Кессел.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк, Тимо Майер и российский форвард Александр Барабанов.

В настоящее время «Аризона» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 54 очка. «Сан-Хосе» идёт на шестом месте с 49 очками.

Читайте также: Передача Свечникова не помогла «Детройту» в матче с «Коламбусом»