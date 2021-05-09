Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 54 случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 24 681 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 54.

Победили болезнь 22 496 пациентов, что составляет 91,15% от общего числа официально выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки вылечились 52 человека. В настоящее время в Чувашии диагноз COVID-19 поставлен 798 пациентам.

Также за последние сутки умер один пациент с коронавирусом. Всего скончались 1387 жителей.

Отметим, что в Чебоксарах мобильный пункт вакцинации городской клинической больницы № 1 продолжить работу 8, 9 и 10 мая у универмага «Шупашкар».