Уфа, , 12:09 — REGNUM Торжественное шествие в честь Дня Победы в Уфе в 2021 году было проведено гораздо лучше в организационном плане, чем два года назад. Об этом 9 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью журналистам.

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От отметил, что для него в качестве главы региона это шествие является вторым, поскольку в 2020 году мероприятие не проводилось из-за коронавируса.

«Могу сказать, что оно стало гораздо лучше в организационном плане. Да и все мы, наверное, соскучились по живому общению. Как видите, пришло очень много людей. Вместе с тем у нас есть определённая настороженность по коронавирусу, поэтому мы подсократили некоторые праздничные мероприятия в закрытых помещениях», — заявил он.

Он также сообщил, что поручил главам муниципальных образований уделить особое внимание пожилым людям.

«Я очень хочу, чтобы мы больше показывали военную технику. Дети с удовольствием её смотрят. Те ребята, которые увидели сегодня шествие, выходят отсюда с правильным пониманием того, что Родину нужно защищать», — сообщил он.

Хабиров также сообщил, что 9 мая к нему подходили жители и благодарили за республиканский закон «О детях войны».

«Мы уже подготовили для них удостоверения, предусмотрели небольшие пока меры поддержки, в том числе в наших медицинских учреждениях. Предполагаем также ежегодные разовые выплаты для детей войны», — заявил глава региона.