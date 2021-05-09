Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Екатеринбурге проходит общественная приёмная «Вспомним всех поименно», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция «Вспомним всех поимённо» Комитет по молодёжной политике администрации Екатеринбурга

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Акция, проходящая в рамках проекта «Школа архивного поиска», помогает жителям города больше узнать об их предках — участниках Великой Отечественной войны. Благодаря добровольцам удаётся восстановить боевой путь героических предков, узнать их место захоронения, а также выяснить, за что бойцы получали награды.

Сбор заявок проходит как в очном порядке на площади 1905 года, так и в дистанционном режиме (по телефону или в режиме онлайн). Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM автор проекта Алёна Щербакова, с целью уточнить информацию о своих предках обратились уже десятки горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Свердловской области прошёл торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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