Саратов, , 12:07 — REGNUM В Саратовской области за минувший день коронавирус выявили еще у 124 жителей, среди них пневмония диагностирована у 25 пациентов. Всего по состоянию на 9 мая подтвержден 60 161 случай заражения. Выздоровели за сутки 142 пациента, за все время — 54 878 человек. Скончались 972 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 46 носителей коронавируса, в Энгельсском районе — 14, остальные — в других муниципалитетах региона.

Умерли за минувший день трое мужчин и две женщины в возрасте от 64 до 88 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовском областном госпитале ветеранов войн уже в мае откроют реконструированный реабилитационный корпус. Глава региона Валерий Радаев поручил использовать имеющиеся возможности по оздоровлению ветеранов на полную мощность.

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