Москва, , 12:05 — REGNUM В школах и колледжах России идёт проверка программ обучения истории, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 9 мая РИА Новости.

При проверке особое внимание уделяется полноте сведений о Великой Отечественной войне. Ранее Кравцов заявлял, что министерство готовит поправки к федеральному закону «Об образовании», которые помогут усилить контроль качества учебников.

Проверка школьных программ по истории началась после заявления президента России Владимира Путина в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Тогда Путин подверг критике некоторые из учебников по истории за недостаточное освещение ключевых событий Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что проблемные учебники по истории в российских колледжах будут заменены со следующего учебного года.

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