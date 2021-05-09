Кызыл, , 12:04 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей республики с праздником Победы. Он напомнил, что за долгожданную победу были отданы миллионы жизней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«И среди них бесстрашные воины из республики в Центре Азии: тувинские добровольцы, танкисты, летчики, солдаты, офицеры. Их имена навечно вписаны в ратную летопись Тувы и России!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава напомнил, что войну Тувинская народная республика встретила в качестве первого иностранного союзника СССР, а победу жители праздновали уже в составе многонациональной семьи советских народов.

«Мы осознаём себя наследниками Великой Победы! Подвиг фронтовиков жив в наших сердцах. Он служит нам и поныне. Помогает преодолевать трудности и идти вперед. Обязывает к новым делам, к новым победным высотам», — отметил Владислав Ховалыг.

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