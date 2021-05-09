Кишинёв, , 12:07 — REGNUM В Кишинёве 9 мая началось шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным журналистов, мероприятие организовал национально-координационный комитет «Победа». Колонну возглавил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Сообщается, что колонна прошла от площади Великого Национального собрания до мемориала «Вечность». В акции принял участие посол России в Молдавии Олег Васнецов.

Стоит отметить, что марш «Бессмертный полк» в Молдавии впервые прошёл в 2015 году. В 2020 году из-за пандемии эта акция проходила в режиме онлайн.

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