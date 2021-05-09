Джакарта, , 12:03 — REGNUM Европейский союз ждёт реализации соглашения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию кризиса в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

«Мы надеемся на быстрое выполнение пяти пунктов соглашения по Мьянме», — заявил посол ЕС при АСЕАН Игорь Дрисманс.

На специальном саммите АСЕАН по Мьянме, который состоялся в конце апреля 2021 года в Индонезии, страны-члены АСЕАН пришли к согласию по пяти пунктам: насилие в Мьянме должно быть немедленно прекращено, необходим конструктивный диалог для поиска мирного решения, АСЕАН будет способствовать диалогу в Мьянме, АСЕАН предоставит Мьянме гуманитарную помощь, в Мьянме появится специальный посланник АСЕАН.

По словам посла ЕС при АСЕАН, Евросоюз готов помочь странам Юго-Восточной Азии осуществить достигнутое на саммите соглашение по Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия продолжает следить за развитием ситуации в Мьянме.

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