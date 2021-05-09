Париж, , 12:02 — REGNUM Во время беспорядков во французской коммуне Фрежюс, расположенной в департаменте Вар на юго-востоке страны, пострадали трое полицейских. Об этом 9 мая сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, беспорядки в районе Габель начались в ночь на 9 мая, и их участники забросали правоохранителей камнями.

При этом, как уточняет газета Var-Matin, участники беспорядков сожгли в ходе них несколько автомобилей, включая одну патрульную машину полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 548 человек пропали без вести в ходе акций протеста в Колумбии, начавшихся с 28 апреля.