Луга , Ленинградская область, , 12:15 — REGNUM В День Победы более 500 военнослужащих Западного военного округа с боевой техникой приняли участие в торжественном шествии в городе воинской славы Луга в Ленинградской области. В годы войны здесь проходил Лужский оборонительный рубеж, более чем на месяц задержавший врага, стремившегося к Ленинграду. Во время оккупации в окрестных лесах развернулось мощное партизанское движение, наносившее огромный урон немецким захватчикам.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Торжественным шествием войск Лужского гарнизона в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне руководил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Владислав Ершов. Перед началом шествия вместе с жителями, ветеранами и военнослужащими он возложил цветы к памятнику «Павшим воинам». Была объявлена минута молчания.

В парадном строю по центру Луги прошли расчеты общевойсковых, артиллерийских и ракетных соединений, дислоцированных в Ленобласти. Механизированную колонну из примерно 20 единиц составили реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронированные автомобили «Рысь» и «Тайфун», противотанковые артиллерийские орудия МТ-12 и БС-3, оперативно-тактическая ракетная установка «Точка-У».