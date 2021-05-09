Милан, Италия, , 12:00 — REGNUM Американский аукционный дом Sotheby's в июне 2021 года выставит на торги в итальянском городе Милан спорткар Ferrari 550 класса GT1. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было собрано два Ferrari 550 GT1. Их изготовила компания Italtecnica для гоночной команды Team Rafanelli. Выставленное на торги авто участвовало в 16 гонках.

В качестве базового автомобиля для спорткара была взята обычная серийная Ferrari 550. Модель оснащена модернизированным V12. Его рабочий объём был увеличен c 5,5 до 6 л. Кроме того, в «движке» использована система впуска с индивидуальными дроссельными заслонками. После доработки мощность мотора составила 585 л. с. (750 Нм). С двигателем функционирует трансмиссия Hewland секвентального типа.

Стоит также отметить, что масса автомобиля снижена с 1690 кг до 1100 кг.

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