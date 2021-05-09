Краснодар, 9 мая, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Прохождение военнослужащих в честь 76-й годовщины Великой Победы состоялось на Главной городской площади Краснодара 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Прохождение военнослужащих в честь 76-й годовщины Великой Победы состоялось на Главной городской площади Краснодара 9 мая

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30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек — военнослужащие соединений и воинских частей Краснодарского гарнизона, казаки Кубанского казачьего войска, курсанты вузов города, а также военная и ретро-техника прошли торжественным маршем по площади. Принимал парад начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, начальник Краснодарского территориального гарнизона, генерал-майор Сергей Румянцев. Парадными расчетами командовал заместитель начальника училища, полковник Олег Бучельников.

Жителей региона с праздником Победы поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«День Победы — величайший и самый главный праздник нашей страны. И сколько бы лет ни прошло, какие бы вызовы не стояли перед страной, значение этого праздника, его смысл и ценность для нас неизменны. 9 мая мы ощущаем особую гордость за наше Отечество, за наш великий народ, который победил в самой страшной и кровопролитной войне, одолел жестокого и беспощадного врага», — сказал Вениамин Кондратьев во время прохождения войск в Краснодаре.

«Великая Отечественная война для нас, живущих — это не просто история нашей страны. Это достояние настоящих и будущих поколений. Мы благодарны вам, дорогие ветераны, и всем, кто не дожил до сегодняшнего дня, за возможность жить в сильной и независимой стране, в красивом, процветающем Краснодарском крае. Наши деды и прадеды не жалели своих жизней ради нашей свободной страны, ради нашего мирного будущего, ради каждого из нас с вами. Мы должны быть достойны их славы», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году прохождение войск в Краснодаре, а также в Новороссийске состоялось без зрителей — решение было принято в рамках антиковидных мер. Однако увидеть прохождение войск можно было онлайн. Также в этом году в онлайн-формат перенесли и проведение традиционной акции «Бессмертный полк».