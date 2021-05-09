Колумбус, США, , 11:55 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кэм Аткинсон, Оливер Бьёркстранд, Эрик Робинсон, Джек Рослович и Макс Доми.

В составе «Детройта» точными бросками отметились Якуб Врана, Дэнни Декайзер, Сэм Ганье и Валттери Фильппула. Российский форвард Евгений Свечников отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Коламбус» занимает восьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 48 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте с 48 очками.

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