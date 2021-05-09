Чистопольский район, , 12:07 — REGNUM В Татарии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 9 мая в Чистопольском районе, организована прокурорская проверка.

По словам старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверочные мероприятия находятся на особом контроле в прокуратуре. На место аварии выезжал исполняющий обязанности Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов, сообщает «БИЗНЕС Online».

ИА REGNUM напоминает, в Чистопольском районе Татарии в пятом часу утра 9 мая столкнулись микроавтобус Renault Trafic и грузовик MAN. В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо, включая подростка, пострадали. После аварии создали оперативный штаб, который возглавил заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров. Пострадавшим и их семьям окажут всю необходимую помощь.

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