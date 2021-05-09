Мадрид, , 11:54 — REGNUM В Мадриде на 95-м году жизни скончался писатель Хосе Мануэль Кабальеро Бональд. Об этом сообщает агентство EFE.

Причины смерти писателя не уточняются.

Кабальеро Бональд считается писателем «поколения пятидесятых» — литераторов, ставших известными после Гражданской войны в Испании. На его счету такие романы, как «В доме отца» (En la casa del padre, 1988), «Мертвые часы» (Las Horas Muertas, 1959), «Естественный отбор» (Seleccion Natural, 1983), «Двойная жизнь» (Doble Vida, 1989).