Самара, , 11:53 — REGNUM Самарские арт-пространства готовятся к Всероссийской акции «Ночь музеев-2021». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба администрации Самары.

Сообщается, что мероприятие пройдет в столице Самарской области 15 мая. В настоящее время театры, выставочные залы и другие площадки ведут подготовку экскурсий, творческих занятий, выставок.

Отмечается, что все мероприятия будут проходить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм: в помещениях посетителям необходимо носить маску и соблюдать рекомендуемую дистанцию.