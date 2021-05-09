Москва, 9 мая 2021, 11:51 — REGNUM Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства напомнил, что война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно.
Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь, всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, добавил президент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления жителям бывшего Советского союза по поводу 76-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне направил президент России Владимир Путин.
В своих поздравлениях глава Российского государства отметил, что в День Победы потомки победителей нацизма с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.
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