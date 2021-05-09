Москва, , 11:51 — REGNUM Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства напомнил, что война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно.

«Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — сказал Путин во время выступления на Красной площади.

Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь, всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, добавил президент.

«Россия последовательно отстаивает международное право. Мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», — резюмировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления жителям бывшего Советского союза по поводу 76-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне направил президент России Владимир Путин.

В своих поздравлениях глава Российского государства отметил, что в День Победы потомки победителей нацизма с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

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