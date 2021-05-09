Нашвилл, США, , 11:49 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Люк Канин. Ещё одну шайбу забросил Эрик Хаула.

В составе «Каролины» точным броском отметился форвард Морган Гики.

В настоящее время «Каролина» идёт на первом месте с 80 очками, «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 62 очка. Команда обеспечила себе участие в плей-офф — идущий пятым «Даллас» лишился шансов подняться выше.

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