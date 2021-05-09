Москва, , 11:50 — REGNUM В Москве для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы задействовано свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона города. Об этом 9 мая сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Помимо стандартных расчетов спасательной службы дежурство несут также пожарный корабль и спасательные катера.

«Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона дежурят на всем маршруте движения военной техники от ул. Нижние Мневники до Красной площади. Организовано дежурство специальных нарядов в 16 точках проведения праздничного артиллерийского салюта», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье начали разгонять облака для парада Победы