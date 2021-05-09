Вологда, , 11:46 — REGNUM Арбитраж Вологодской области получил многомиллионный иск от Министерства обороны России. Он адресован вологодскому ООО «Деревообрабатывающий комбинат». Претензии пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление министерства подано 7 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 34 519 184,8 рубля. Детали дела пока неизвестны, но в 2020 году комбинат подавал четыре иска к Минобороны РФ. В основе споров лежали договоры аренды земельных участков и отказ ведомства от них.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в октябре 2007 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. По основному виду деятельности компания занимается лесозаготовками. Владелец и директор — Александр Богатырев.